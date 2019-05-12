Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.72
Dolar
5.98
BIST 100
88,533.40
Altın
1,285.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Sümeyye Boyacı, Singapur'da altın madalya kazandı

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Singapur'da düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya elde etti.

Ercan Çakar   | 12.05.2019
Sümeyye Boyacı, Singapur'da altın madalya kazandı

İstanbul

Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Singapur'da düzenlenen Dünya Serisi'nde altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 ülkeden toplam 172 sporcunun mücadele ettiği seride Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstünde 45.88'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalyaya uzandı.

Milli sporcu, 50 metre kelebek kategorisinde de 48.03'lük derecesiyle yarışı dördüncü sırada tamamladı ve kadınlar S5 kategorisi genel klasmanında ilk sıraya yükseldi.

Sümeyye Boyacı, nisan ayında ABD'de gerçekleştirilen Dünya Serisi'nde de aynı kategoride altın madalya kazanmıştı.

Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Murat Lütem de yarışların yapıldığı merkeze gelerek, Sümeyye Boyacı'ya destek verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali

Benzer haberler

'Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum'

'Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum'