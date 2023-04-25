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Spor

Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi başlıyor

İstanbul takımları Fenerbahçe Opet, VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları'nın mücadele edeceği şampiyonluk etabında ilk maçlar 3 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Musa Samur  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi başlıyor

Ankara

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nde şampiyonluk etabı maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul takımları Fenerbahçe Opet, VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları, 4'lü play-off etabındaki ilk maçlarını 3 Mayıs Çarşamba, ikinci karşılaşmalarını ise 5 Mayıs Cuma günü oynayacak.

Ligde play-off maç programı şöyle:

3 Mayıs Çarşamba:

16.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Burhan Felek Vestel)

19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (TVF Burhan Felek Vestel)

5 Mayıs Cuma:

16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (TVF Burhan Felek Vestel)

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (Vakıfbank)

Statü

İlk maç normal lig etabı sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç üst sırada bulunan takımın sahasında oynanır. İki maçı alan takım finale yükselir. İki maç sonunda puanların eşit olması durumunda altın set oynanır. Altın seti kazanan takımlar finale adını yazdırır.


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