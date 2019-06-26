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Spor

Soner Demirtaş'tan gümüş madalya

Milli güreşçi Soner Demirtaş, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.

Ercan Çakar   | 26.06.2019
Soner Demirtaş'tan gümüş madalya

İstanbul

Milli güreşçi Soner Demirtaş, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, finalde Rus sporcu Zaurbek Sidakov ile karşılaştı.

Rakibine 4-0 yenilen Soner Demirtaş, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

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