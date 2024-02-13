Socios.com'dan Galatasaraylı çiftlere Sevgililer Günü için özel sürpriz
Taraftar etkileşim platformu ve Galatasaray'ın resmi fan token partneri Socios.com, Sevgililer Günü'nde Galatasaraylı çiftlere sürpriz bir deneyim sunacak.
İstanbul
Socios.com Türkiye X (Twitter) üzerinden yapılacak yarışma sonunda Galatasaray Fan Token sahibi çiftler Socios.com'un Rams Park'taki VIP locasında Galatasaray-Sparta Prag maçını izleme fırsatını elde edecek. Galatasaray'a sevgisini belirterek yaratıcılıklarını yarıştıran çiftler Rams Park'ta hem Sevgililer Günü'nü kutlayacak hem de Galatasaray-Sparta Prag maçını seyredecek.
Galatasaray taraftarı, Socios.com uygulamasında daha önce de "favori takım" seçiminde 100 bin sayısını geçerek, dünya devleri Manchester City, Paris Saint-Germain ve Juventus gibi takımların taraftarlarını geride bırakmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.