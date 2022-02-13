Dolar
13.51
Euro
15.35
Altın
1,859.35
ETH/USDT
2,939.80
BTC/USDT
42,534.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları Erzincan'da başladı

Barış Yalçınkaya   | 13.02.2022
Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları Erzincan'da başladı Fotoğraf: Barış Yalçınkaya/AA

Erzincan

Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, çeşitli illerden 239 sporcu katıldı.

TKF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Taşdemir, gazetecilere, federasyonun 2022 faaliyetlerinden birini Erzincan'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yarışmalardan sonra Türkiye birinciliği yarışmaları olacak." dedi.

Yarışma 15 Şubat'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore’de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzattı
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'de 67 Kovid-19 vakası kaydedildi
Norveç’te tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Benzer haberler

Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları Erzincan'da başladı

Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları Erzincan'da başladı

Besicilere hibe desteği ve uygun ödeme seçeneğiyle 'gebe düve' alma imkanı

Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar

Erzincan'da 2 hırsız çalmaya çalıştıkları dananın gazabına uğradı

Erzincan'da 2 hırsız çalmaya çalıştıkları dananın gazabına uğradı
Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor
Karayolları ekipleri Kızıldağ ve Sakaltutan geçitlerinde zorlu mesaide

Karayolları ekipleri Kızıldağ ve Sakaltutan geçitlerinde zorlu mesaide