Sivasspor ligdeki galibiyet hasretini sonlandırdı
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Sivas
Ligde son galibiyetini 27. haftada sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'un 4-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 28. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.
Ligin 29. haftasında iç sahada Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor, 30. haftada deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu.
Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretini 31. haftada dün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek sonlandırdı.
Sivas temsilcisi ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 41 puan topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.