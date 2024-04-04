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Spor

Sivasspor ligdeki galibiyet hasretini sonlandırdı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Serhat Zafer  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Sivasspor ligdeki galibiyet hasretini sonlandırdı

Sivas

Ligde son galibiyetini 27. haftada sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'un 4-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 28. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Ligin 29. haftasında iç sahada Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor, 30. haftada deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu.

Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretini 31. haftada dün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek sonlandırdı.

Sivas temsilcisi ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 41 puan topladı.

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