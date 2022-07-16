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Spor

Şırnak'ta 3 bant bilardo turnuvası başladı

Şırnak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 bant bilardo turnuvası başladı.

Faruk Küçük   | 16.07.2022
Şırnak'ta 3 bant bilardo turnuvası başladı Fotoğraf: Faruk Küçük/AA

Şırnak

Kentteki bir kafede gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan organizasyona 12 ilden 104 sporcu katıldı.

Şırnak Bilardo Temsilcisi Faysal Kadırhan, turnuvaya katılan sporcular arasında Türkiye'de derece yapan isimlerin de bulunduğunu belirterek, "Şırnak'ta bir ilk oldu. Şu an yaklaşık 100 lisanslı sporcumuz var. Şırnak'ta bilardonun gelişmesi için katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Turnuvaya Giresun'dan katılan milli sporcu Arzu Gök ise Şırnak'a ilk defa geldiğini belirterek turnuvaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2021 yılında Türkiye genel klasmanda ve 2022'de 1'inci etapta Türkiye Şampiyon olduğunu hatırlatan Gök, "Bu yıl 2 etap daha var. Akabinde Dünya Kadınlar Şampiyonası var. Ülkemizi temsilen eylül ayında Hollanda da mücadele edeceğiz. İnşallah güzel bir başarı elde edeceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da turnuvanın yapıldığı alanı ziyaret ederek sporculara başarılar diledi.

Turnuva yarın yapılacak final maçların ardından sona erecek.

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