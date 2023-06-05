Dolar
21.16
Euro
22.63
Altın
1,943.40
ETH/USDT
1,872.80
BTC/USDT
26,830.00
BIST 100
5,248.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görevi Adil Karaismailoğlu'ndan devralıyor.
logo
Spor

Şevval Özdoğan, 3 bin metre engellide U23 Avrupa barajını geçti

İtalya'da özel bir yarışa katılan milli atlet Şevval Özdoğan, 3 bin metre engelli koşuda 23 yaş altı Avrupa barajını geçmeyi başardı.

Muhammed Boztepe  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Şevval Özdoğan, 3 bin metre engellide U23 Avrupa barajını geçti

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 bin metre engelli koşuya milli atletlerde 23 yaş altı kategorisinde Şevval Özdoğan, büyüklerde Sümeyye Erol ve Semra Karaaslan katıldı.

Şevval Özdoğan, 9.53.98'lik derecesiyle 23 yaş altı Avrupa barajını geçerken, aynı zamanda kişisel en iyi derecesini koştu. Ay-yıldızlı sporcu, yarışı yedinci sırada tamamladı.

Büyüklerde ise milli sporculardan Sümeyye Erol, 9.35.73'lük derecesiyle kişisel en iyi derecesini yaparak beşinci, Semra Karaaslan da 10.02.43'lük derecesiyle sekizinci sırada yarışı tamamladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Çevre Günü'nde plastik kirliliğinin zararlarına odaklanılacak
Türkiye'yi çevreleyen denizlerde plastik varlığı artıyor
Trakya'da yağışlı gün sayısının çokluğu bazı ekili buğdayda "pas"a neden oluyor
Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Şevval Özdoğan, 3 bin metre engellide U23 Avrupa barajını geçti

Şevval Özdoğan, 3 bin metre engellide U23 Avrupa barajını geçti

Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrikler sürüyor

Floransa'da konutların kısa süreli konaklama için kiralanması uygulaması durduruluyor

İtalya Başbakanlığından Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Yoğun ortaklık konusunda güçlü irade beyan ettik

İtalya Başbakanlığından Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Yoğun ortaklık konusunda güçlü irade beyan ettik
İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco'dan asgari ücret uygulamasına geçilmesi çağrısı

İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco'dan asgari ücret uygulamasına geçilmesi çağrısı
Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu

Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet