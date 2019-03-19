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Spor

Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa rekoru

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, gençler Avrupa rekorunu kırdı.

Hüseyin Eroğul   | 19.03.2019
Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa rekoru

İstanbul

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, gençler Avrupa rekorunu kırdı. 

Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 metre Havalı Tabanca Genç Bayanlar kategorisinde yarışan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, gençler Avrupa rekorunu da kırarak altın madalya kazandı.

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