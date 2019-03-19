Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa rekoru
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, gençler Avrupa rekorunu kırdı.
İstanbul
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, gençler Avrupa rekorunu kırdı.
Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 metre Havalı Tabanca Genç Bayanlar kategorisinde yarışan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, gençler Avrupa rekorunu da kırarak altın madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.