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Spor

'Sesi Görenler' final şansını kaybetti

Görme Engelli Milli Takımı, IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Fransa'ya 3-1 yenildi.

Barış Seçkin   | 22.09.2019
'Sesi Görenler' final şansını kaybetti

Roma

IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Fransa'ya 3-1 mağlup oldu. 

Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonaya yarı final maçlarıyla devam edildi.

Yağmurlu havada oynanan maçta Görme Engelli Milli Takımı, Fransa karşısında karşılaşmaya iyi başladı ve 8. dakikada Kahraman Kurbetoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Fransa, bu gole 13. dakikada Villenoux Frederic ile yanıt verdi ve skora denge geldi: 1-1. Frederic attığı gol sırasında aldığı darbe neticesinde sakatlık geçirirken, Ramazan Kunduz kırmızı kart gördü ve milli takımı eksik bıraktı.

Maçın 16. dakikasında ani gelişen Fransa atağında Baron Martin, takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarının son anlarında millilerde Emrah Öcal'ın bir şutunda top direkten döndü ve Fransa ilk yarıyı önde kapattı.

Fransa, karşılaşmanın 29. dakikasında Niang Babacar ile farkı ikiye çıkararak skoru 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda "Sesi Görenler", girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremeyince Fransa sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Milliler, bu sonuçla hem final oynama hem de 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma fırsatını kaçırdı.

Karşılaşma sonunda milli oyuncular büyük üzüntü yaşarken, oyuncuları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli teselli etti.

Milli takımı desteklemek için Japonya'dan gelen Honju Belediye Başkanı Yoshida Shinge ve 30 kadar Japon taraftar da Sesi Görenler'i "Türkiye, Türkiye" tezahüratlarıyla destekledi.

Üçüncülük maçı ve final salı günü

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği "Sesi Görenler", 24 Eylül Salı günü TSİ 12.30'da üçüncülük maçında İngiltere ile karşılaşacak.

Yarı finalin diğer maçında İspanya, İngiltere'yi seri penaltı atışlarıyla yenerek adını finale yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa ile İspanya, salı günü karşı karşıya gelecek.

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