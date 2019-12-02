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Spor

Semih Saygıner'den Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli sporcu Semih Saygıner, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Halil Ibrahim Avsar   | 02.12.2019
Semih Saygıner'den Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Ankara

Milli sporcu Semih Saygıner, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Randers şehrinde 22 ülkeden 48 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda İsveçli Torbjörn Blomdahl, finalde Vietnamlı Duc Anh Chien Nguyen'i yenerek dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonada milli bilardocu Semih Saygıner, Mısırlı Sameh Sidhom ile üçüncülüğü paylaştı.

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