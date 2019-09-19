Selçuk İnan baba oldu
Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Selçuk İnan, baba oldu.
Istanbul
Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Selçuk İnan, baba oldu.
Deneyimli oyuncunun eşi Cemre İnan'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, Cemre İnan ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.