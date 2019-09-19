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Spor

Selçuk İnan baba oldu

Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Selçuk İnan, baba oldu.

Emre Doğan   | 19.09.2019
Selçuk İnan baba oldu

Istanbul

Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Selçuk İnan, baba oldu.

Deneyimli oyuncunun eşi Cemre İnan'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Cemre İnan ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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