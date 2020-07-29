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Spor

Satrançta ulusal hakemlik semineri ve sınavı 7 Ağustos'ta başlıyor

Türkiye Satranç Federasyonu, 2020 yılı Ulusal Hakemlik Semineri ve Sınavı'nın 7-9 Ağustos tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

Sinem Er   | 29.07.2020
Satrançta ulusal hakemlik semineri ve sınavı 7 Ağustos'ta başlıyor

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, seminer ve sınavın, TSF Kovid-19 Çalışma Prensipleri Komisyonu'nun almış olduğu karar ve hazırladığı rehber doğrultusunda, Ankara'da Çankaya Evi, Antalya'da Nazım Hikmet Kongre Merkezi ve Balıkesir'de Yarış Ortaokulu'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Seminer ve sınavlara, 1 Haziran'da yayımlanan güncel norm tablosuna göre 3 ve daha fazla ulusal normu bulunan il hakemlerinin katılabileceği belirtildi.

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