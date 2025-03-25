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Spor

Şanlıurfaspor'a teknik direktör dayanmıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, son iki sezonda 6 farklı teknik direktörle toplam 7 kez görev değişikliğine gitti.

Cebrail Caymaz  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Şanlıurfaspor'a teknik direktör dayanmıyor

Şanlıurfa

2023-2024 sezonunda 1. Lig'e yükselen sarı-yeşilli ekip, 2 sezondur mücadele ettiği bu ligde istediği performansı sergileyemedi.

İlk sezonunda ligi 38 puanla 15. sırada tamamlayan Şanlıurfa temsilcisi, averajla lige tutunmayı başardı.

İstikrarsız gidişatını bu sezonda devam ettiren Güneydoğu ekibi, bu sezon çıktığı 30 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyetle alarak 34 puan topladı.

Puan cetvelinde 18. sırada yer alan ve küme düşme hattında bulunan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da kötü gidişatın faturası teknik direktörlere kesiliyor.

Son iki sezonda altı farklı teknik direktörle toplam yedi kez görev değişikliğine giden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, bu sürede Zafer Turan, İrfan Buz, Erkan Sözeri, Sait Karafırtınalar, Mustafa Kemal Kılıç ve Cihat Arslan'a (iki kez) şans verdi.

Bu sezon 4 teknik adam değiştirdi

Bu sezona Erkan Sözeri ile başlayan Şanlıurfa ekibi, 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 14 puan topladı.

Sözer'in kişisel nedenlerden dolayı istifasının ardından görev verilen Sait Karafırtınalar, 13 maçla takımın başında en çok karşılaşmaya çıkan teknik adam oldu.

Karafırtınalar, yönetiminde sarı-yeşilli ekip, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak hanesine 13 puan yazdırdı.

Ligin 24. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 1-0 yenilen Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor aynı gün Karafırtınalar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı ve takımın başına Kemal Kılıç'ı getirdi.

Şanlıurfa temsilcisi, kötü gidişatını Kılıç döneminde de sonlandıramadı ve ligde oynadığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Ligin 30. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-0 yenilen Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor yönetimi, Kılıç'a teşekkür ederek teknik direktörlük koltuğuna geçen sezon birlikte çalıştığı Cihat Arslan'ı yeniden oturttu.

Geçen sezon Arslan yönetiminde averajla lige tutunan Şanlıurfa temsilcisi, bu sezon da küme düşme potasından çıkıp ligde kalmak için mücadele edecek.


Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da son 2 sezonda görev alan teknik direktörlerin karnesi ise şöyle:

Teknik direktörMaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyetPuanMaç başı puan ortalaması
İrfan Buz14248100,71
Sait Karafırtınalar1341913

1


Cihat Arslan *

12534181,50
Erkan Sözeri10424141,40
Kemal Kılıç613261
Zafer Turan622281,33

* Şu an takımın başında olan ve bu sezon henüz maça çıkmayan Cihat Arslan'ın geçen sezonki karnesi

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