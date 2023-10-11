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Spor

Şampiyon VakıfBank, kupasına kavuştu

Sarı-siyahlılar, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.

Süha Gür  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Şampiyon VakıfBank, kupasına kavuştu

İstanbul

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek şampiyon olan VakıfBank, kupasına kavuştu.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa seremonisi düzenlendi.

Müsabakanın MVP'si VakıfBank'tan Jordan Thompson seçildi. Fenerbahçe Opet'li oyuncuların madalyalarını almasının ardından şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'a kupasını, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun çok önemli bir noktaya ulaştığını söyledi.

Mücadelelerinden ötürü her 2 takımı da tebrik eden Üstündağ, maçtaki çekişmenin Türk voleybolunun kalitesini gösterdiğini dile getirdi.

İzleyenlerin bir voleybol ziyafeti yaşadığını anlatan Üstündağ, "Türk voleybolu nerelere geldi, ligiyle ve milli takımıyla neler yaşıyor. Milli takımına bakıyorsunuz dünyada 1 numara, liglere bakıyorsunuz Avrupa'nın ve dünyanın en iyi ligi. Sezon başı takımlar hazır olmamasına rağmen bu müsabakada 3-2'lik çekişmeli, kimin kazandığı son topa kadar belli olmayan bir maç izledik. Her 2 takımı da canı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın neticesinde Türk voleybolunun kazandığını vurgulayan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Ülkemiz 4 aydır milli takımla yattı kalktı. Eminim ki şimdi de taraftarlar kendi takımlarının maçlarını takip edecekler. Bu kalitedeki maçlar gerek Anadolu'da gerek büyük şehirlerde devam edecek. Taraftarlar sezon boyunca muhteşem maçlar izleyecek. Bir teşekkürüm de taraftara. Şu taraftarın centilmenliğini görüyorsunuz. Fair-play ödülü verilecekse bu taraftara verilecek çünkü yarı yarıya salonda her 2 takımın seyircileri anons ediliyor. 'Her 2 takımı da alkışlayalım' deniliyor ve tüm salon her 2 takımı da alkışlıyor. Bu centilmenlik, bu güzellik voleybolda yaşandıkça bizi çok mutlu ediyor. Her iki takımın taraftarlarına, yöneticilerine, oyuncularına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, yeni sezon için tüm takımlara başarılara diliyorum."

Milli takımın en önemli hedefinin zirvede kalmak olacağını da aktaran Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün buradaki basın ordusunu görüyorsunuz, muhteşem. Bunlar bizi mutlu ediyor. Voleybolun hak ettiği değeri gördüğüne inanıyorum. Artık dünyanın 1 numarasıyız, inşallah bunu sürdürmek istiyoruz ve orada kalmak istiyoruz. İlk turnuvada o sırayı kaybedersek bu olmaz, zor olan artık zirvede kalmaktır. Bizim bu oyuncularımız zoru başaracak oyunculardır. İnşallah zirvede kalacağız. 2028 Los Angeles'a kadar bu takım birinciliği kimseye vermeyecektir. İkinci ile aramızdaki puan fark 39,5."

VakıfBank oyuncusu Cansu Özbay: "Kazandığımız için çok mutluyum"

VakıfBank'ın tecrübeli oyuncusu Cansu Özbay, kupaya uzandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Cansu, şunları kaydetti:

"Bence bugün her 2 takımın da çok güzel savaştığı bir maç oldu ama sonunda vazgeçmeyen taraf biz olduk. Kazanmayı bildik. Fenerbahçe'yi de tebrik etmek istiyorum. İnanılmaz oynuyorlar, gerçekten onları durdurmak çok zor ama sezonu kupayla açmak çok anlamlı ve çok özel. O yüzden kazandığımız için çok mutluyum. Çalışıp diğer kupaları da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Türk voleybolu olarak zirvedeyiz. Zirvede olduğun zaman herkes sizi yenmek için uğraşıyor. Türk voleybolu zirvede ve bunu koruyacağımızı düşünüyorum. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum, onların desteğini hissetmek çok güzel."

VakıfBank Asbaşkanı Ferkan Merdan da kupa kazanarak sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Bu sezon ilk kupamızı aldık. Hedefimiz yine belliydi, 5'te 5 yapacağız demiştik. İlkini gerçekleştirdik, inşallah diğer kupaları da müzemize götüreceğiz. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Böyle anlamlı bir günde 37 yıldır kız çocuklarının hayallerini gerçekleştiren, onlara ortak olan, kadın voleybolunu destekleyen VakıfBank bu anlamlı kupayı aldı. Rakip güzel oynadı, seyirci harikaydı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu sene umutluyuz, takım kalitesi çok iyi. İyi performans yakaladılar, bundan sonra artırarak devam edeceklerini düşünüyorum. Taraftar bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyor, tüm voleybol taraftarına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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