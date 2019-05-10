Şampiyon tekvandocular 'unvan' peşinde
Türkiye, İngiltere'de 15-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 16 sporcuyla madalya arayacak.
Ankara
Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım İngiltere'ye gitti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda 2019 yılının en önemli organizasyonu olan şampiyona, 15-19 Mayıs tarihlerinde Manchester şehrinde düzenlenecek. Şampiyonada,150 ülkeden 975 sporcu mücadele edecek.
Türkiye’nin 8 erkek ve 8 kadın sporcuyla temsil edileceği organizasyonda milli takım kadrosunda kadınlarda Filiz Ögel (46 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İrem Yaman (62 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), Nafia Kuş (73 kilo) ve Sude Bulut (+73 kilo) ile erkeklerde Deniz Dağdelen (54 kilo), Kemal Külük (58 kilo), Ferhat Can Kavurat (63 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Barış Dağ (74 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Hasan Can Lazoğlu (87 kilo) ve Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo) bulunuyor.
Nur Tatar Askari, Zeliha Ağrıs, İrem Yaman, Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş, daha önce dünya şampiyonalarında madalya kazanma başarısı gösterdi.
Nur ve Zeliha, son dünya şampiyonu unvanıyla organizasyona katılıyor. İrem Yaman ise 2015'te altın madalya kazandı. Bu sporcular, İngiltere'de de şampiyon olup "2 kez bu başarıyı elde eden ilk Türk kadın tekvandocu" unvanına sahip olmaya çalışacak.
Türkiye, Rusya’da 2015'te düzenlenen şampiyonada takım halinde üçüncü, 2017 yılında Güney Kore’de düzenlenen organizasyonda ise 182 ülke arasında ikinci oldu.
"Başarımızı tekrarlamak istiyoruz"
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, son 2 dünya şampiyonasında ikişer şampiyon çıkararak takım halinde kürsüde yer almayı başardıklarını belirtti.
İngiltere'ye de aynı duygular içinde gittiklerini ifade eden Şahin, "Başarımızı tekrarlamak istiyoruz. Takımımız iyi bir hazırlık döneminden geçti. Çok başarılı sporcularımız var. İngiltere’de de başarılı olacağımıza inanıyorum. Burada alınacak sonuçlar doğrudan 2020’ye katılımları etkileyecek. Çok iyi pozisyonda olan sporcularımız var. İngiltere’de bu durumumuzu da sağlama almak istiyoruz." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.