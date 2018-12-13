Sakatlanan rakibini saha dışına sırtında taşıdı

Fotoğraf: AA/Uğur Arslan

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Süper Amatör Lig'de oynanan müsabakada Kapaklıspor ile 1461 Karadenizspor karşı kırşıya gelirken, maçın uzatma dakikalarında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.

Maçın uzatma dakikasında 1461 Karadenisporlu futbolcu Hasan Öztürk, sakatlık geçirdi.

Kapaklısporlu oyuncu Emre Kaymaz, oyunu bırakarak hemen yerde acı çeken rakip oyuncu Hasan Öztürk'ün yanına gitti. Emre Yılmaz, sırtına alıp saha kenarına taşıdığı Hasan Öztürk'ün tedavisi bitene kadar yanından ayrılmadı.

Maçı izleyen futbolseverler, centilmence hareketinden dolayı Emre Yılmaz'ı alkışladı.

Maç, 1461 Karadenizspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Uğur Arslan



