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Spor

Şahika Ercümen bir rekora daha gözünü dikti

Dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, mağara dalışında dünya rekoru kırmak için Gilindire Mağarası'na dalacak.

Süha Gür   | 16.10.2019
Şahika Ercümen bir rekora daha gözünü dikti

İstanbul

Dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, mağara dalışında dünya rekoru kırmak için Gilindire Mağarası'na dalacak. 

Buzul döneminden kalıntılar taşıyan ve dünyanın en özel yerlerinden biri olan Gilindire Mağarası'na 28 Ekim Pazartesi günü dalacak Şahika Ercümen, burada paletsiz kategoride rekor denemesi gerçekleştirecek.

Milli sporcu, bu alanda kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Dalışla ilgili açıklamada bulunan Şahika, "Nefesimizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ithafen; vatanı ve bayrağı uğruna canını ortaya koyan Mehmetçikler için tutacağız. Nefesimiz nefesleri olsun. Ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, hazırlık sürecindeki desteklerinden ötürü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

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