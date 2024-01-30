RAMS Başakşehir, Olivier Kemen'i kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Mondihome Kayserispor'la yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu Olivier Kemen'le anlaşmaya vardı.
İstanbul
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, futbolcuya Başakşehir forması altında başarılar dilendi.
Mondihome Kayserispor formasıyla sezona başlayan Kemen, çıktığı 13 lig maçında 2 gol attı. Kamerunlu futbolcu, Kayserispor'la yollarını ayırıp milli takımla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.