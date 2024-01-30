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Spor

RAMS Başakşehir, Olivier Kemen'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Mondihome Kayserispor'la yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu Olivier Kemen'le anlaşmaya vardı.

Bozhan Memiş  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
RAMS Başakşehir, Olivier Kemen'i kadrosuna kattı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, futbolcuya Başakşehir forması altında başarılar dilendi.

Mondihome Kayserispor formasıyla sezona başlayan Kemen, çıktığı 13 lig maçında 2 gol attı. Kamerunlu futbolcu, Kayserispor'la yollarını ayırıp milli takımla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti.

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