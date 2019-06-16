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Spor

Potada heyecan beşinci maçla sürüyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci karşılaşmasında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Metin Arslancan   | 16.06.2019
Potada heyecan beşinci maçla sürüyor

İstanbul

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, yarın sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dün yapılan karşılaşmada Anadolu Efes'i 82-73 yenen Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93

Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73

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