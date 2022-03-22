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Spor

Portekiz-Türkiye maçını Alman hakem Siebert yönetecek

A Milli Futbol Takımı ile Portekiz arasındaki 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Hüseyin Burak Demirer   | 22.03.2022
Portekiz-Türkiye maçını Alman hakem Siebert yönetecek Fotoğrafçı: Andreas Gebert/AA

Ankara

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek.

Marco Fritz, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.

Portekiz-Türkiye karşılaşması, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te, Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak.

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