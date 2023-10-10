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Spor

PFDK'den Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Emre Doğan  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
PFDK'den Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

İstanbul

Kurulun TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, katıldığı bir programda sarf ettiği beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Ali Koç'un 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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