PFDK'den Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
İstanbul
Kurulun TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, katıldığı bir programda sarf ettiği beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Ali Koç'un 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.