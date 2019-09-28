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Spor

Paralimpik tenisçi Büşra Ün çiftlerde şampiyon

Paralimpik milli sporcu Büşra Ün, Güney Afrika'da düzenlenen Uluslararası Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Ercan Çakar   | 28.09.2019
Paralimpik tenisçi Büşra Ün çiftlerde şampiyon

İstanbul

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büşra Ün ve Japon takım arkadaşı Shiori Funamizu çift kadınlar finalinde Güney Afrikalı ve İngiliz rakipleriyle karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 7-6, 5-7 ve 10-3'lük setlerle 2-1 kazanan Büşra Ün ve Shiori Funamizu, çiftler kategorisinde şampiyon oldu.


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