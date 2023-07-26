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Spor

Para okçular "zirve" yaptı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, okçulukta Türkiye’nin bir marka olduğunu söyledi.

Hüseyin Doğru  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Para okçular "zirve" yaptı

Ankara

Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17-23 Temmuz’da Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nın sportif başarı yönünden iyi geçtiğini belirtti.

Olimpik ve para okçuluğun bir sistem dahilinde çalışmalarını sürdürdüğünü, sporcuların başarıya odaklı hazırlandıklarını vurgulayan Topaloğlu, şöyle konuştu:

“Makaralı yay kadınlar kategorisinde Öznur Cüre Girdi ile klasik yay erkek çiftler kategorisinde Sadık Savaş ve Yavuz Papağan altın, W1 erkekler açık kategorisinde Bahattin Hekimoğlu ile W1 erkek çiftler kategorisinde Bahattin Hekimoğlu ve Yiğit Caner Aydın gümüş, klasik yay kadın çiftler kategorisinde Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül ise bronz madalya kazandı. Organizasyonu ikişer altın ve gümüş bir de bronz madalyayla tamamlamış olduk. Sporcularımız 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na da 7 kota elde etti.”

Türkiye’de okçuluğun yaygınlaşması ve gelişmesi yönünde her bölgede çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Topaloğlu, “Türkiye artık dünya okçuluğunda söz sahibi bir ülkedir. Yıllardır programlı bir şekilde yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini topluyoruz. Geçtiğimiz yıl doğrudan federasyonumuza bağlanan para okçularımız da katıldıkları organizasyonlarda zirve mücadelesinin içindedir. Daha fazlası için okçuluk ailesi olarak el birliğiyle yeni projeleri hayata geçireceğiz. Dünyada okçuluk denildiğinde Türkiye akla gelen ilk ülke olacak şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Başarılarda emeği geçenlere okçuluk ailesi adına teşekkür ederim.”

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