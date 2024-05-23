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Spor

Para atlet Serkan Yıldırım dünya şampiyonu oldu

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Serkan Yıldırım, erkekler 400 metre T12 kategorisinde altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Para atlet Serkan Yıldırım dünya şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Serkan, 47.47 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Serkan böylece 100 metreden sonra 400 metrede de dünya şampiyonluğuna ulaştı.

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