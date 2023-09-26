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Spor

Oturarak voleybolda hedef altın madalya

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı sporcusu Metin Öztürk, "İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alacağız, başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak." dedi.

Zekeriya Karadavut  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Oturarak voleybolda hedef altın madalya

Aksaray

İtalya'da 9-15 Ekim'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için geçen hafta Aksaray'da kamp yapan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, dün verilen 3 günlük aranın ardından perşembe günü tekrar çalışmalara başlayacak.

Kampın ilk etabını AA muhabirine değerlendiren milli sporcu Metin Öztürk, oturarak voleybolu çok sevdiğini söyledi.

Bu spora ilk başladığında çok zorlandığını belirten Metin Öztürk, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür o zor dönemleri geride bıraktım. Kamp yoğun geçti. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Takımın durumu da gayet iyi. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alacağız, başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Ben milli formayı evime ekmek götürdüğüm işimle aynı değerde görüyorum. O ciddiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli formayı giymek çok gurur verici. Sonuçta ülkemizi temsil ediyoruz. En iyisini yapmak istiyoruz."

"Herkes bir engelli adayıdır"

Metin Öztürk, tüm engellilerin başarı için azimle çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm engelli vatandaşlarımızın çalışması gerekiyor. Evlerinde kalmasınlar, dışarıya çıksınlar. Ben de bir dönem evden çıkmadım. Dışarıya çıktıktan sonra hayata farklı bir gözle bakmaya başladım. Utanacak veya sıkılacak bir durum yok. Bu bizim ayıbımız değil. Herkes bir engelli adayıdır." diye konuştu.

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