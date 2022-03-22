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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
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Spor

Otomobilde off-road sezonu Antalya'da açılacak

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı hafta sonu Antalya'da koşulacak.

Fatih Gazioğlu   | 22.03.2022
Otomobilde off-road sezonu Antalya'da açılacak

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, off-road yarışının ilki 25-27 Mart'ta Antalya Offroad Motor Sporları Kulübü ev sahipliğinde Kepez Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilecek.

Organizasyon 25 Mart Cuma günü saat 14.30'da Konyaaltı Kent Meydanı'nda düzenlenecek seremoni ile başlayacak. 27 Mart Pazar günü geçilecek Dokuma Parkı Clause Tohum Seyirci Etabı ise saat 11.00'de başlayacak.

Organizasyon, Neşet Ertaş Sivil ve Toplum Kuruluşları Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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