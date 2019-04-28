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Spor

Okçulukta 6 madalya

Türkiye, Slovenya'da düzenlenen Veronica's Kupası'nı 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

Halil Ibrahim Avsar   | 28.04.2019
Okçulukta 6 madalya

Ankara

Milli okçular, Slovenya'da düzenlenen Veronica's Kupası'nda 6 madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kamnik kentindeki organizasyonda milliler 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde Çekya'yı 6-2 yenerek altın madalya kazandı.

Yasemin Ecem Anagöz, Aybüke Aktuna ve Gülnaz Büşranur Çoşkun'un yer aldığı Klasik Yay Kadın Milli Takımı, finalde İngiltere'yi 6-2 geçerek şampiyon oldu.

Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal ve Fatih Bozlar'ın temsil ettiği Klasik Yay Erkek Milli Takımı da finalde ev sahibi Slovenya'yı 6-0 mağlup ederek Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Erkekler klasik yay bireysel müsabakalarda Mete Gazoz ile Erdal Meriç Dal, finalde karşı karşıya geldi. Müsabakayı 6-2 kazanan Mete altın madalya elde ederken, Erdal Meriç gümüş madalyanın sahibi oldu.

Üçüncülük karşılaşmasında da Samet Ak, Sloven Ziga Ravnikar'ı 7-1 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.

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