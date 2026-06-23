2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç, ikinci maçında Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turunu garantiledi.

Norveç son 32 turunu garantiledi 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç, ikinci maçında Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turunu garantiledi.

I Grubu'ndaki ilk maçında Irak'ı 4-1 yenen Norveç, Senegal'i de 3-2 mağlup etti ve son 32 turuna çıkmayı kesinleştirdi.

İlk maçta Irak'a 2 gol atan Haaland, ikinci karşılaşmada da Senegal'e attığı 2 golle turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı.

Senegalliler Norveç maçında sevinci ve hüznü bir arada yaşadı

Senegal Milli Takımı'nın Dünya Kupası I Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geldiği mücadele için yüzlerce futbolsever, Dakar'ın sembollerinden Place de la Nation Meydanı'nda toplandı.

Maç öncesinde marşlar söyleyip tezahüratlar yapan taraftarlar, milli takımlarına coşkuyla destek verdi.

Norveç'in bulduğu gollerle meydandaki coşku yerini zaman zaman sessizliğe bırakırken, Senegal'in attığı goller taraftarları yeniden ayağa kaldırdı. Özellikle maçın son bölümlerinde gelen gollerle birlikte meydanda büyük heyecan yaşandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Norveç'in galibiyetinin kesinleşmesiyle taraftarlar meydandan üzüntüyle ayrıldı.