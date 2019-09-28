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Spor

Neslihan Yiğit'ten bronz madalya

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Uluslararası Maldivler Challenge Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Ercan Çakar   | 28.09.2019
Neslihan Yiğit'ten bronz madalya

İstanbul

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Maldivler'in Male kentine düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonda mücadele eden Neslihan Yiğit, yarı finalde ABD'li Iris Wang ile karşılaştı.

Müsabakayı 2-0 yitiren Neslihan Yiğit, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı ve bronz madalya aldı.

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