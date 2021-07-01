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Spor

NBA'de ilk finalist Phoenix Suns oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 130-103 yenen Phoenix Suns, seride 4-2 öne geçerek adını finale yazdırdı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 01.07.2021
NBA'de ilk finalist Phoenix Suns oldu

Ankara

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Phoenix Suns, Batı Konferansı final serisi altıncı maçında STAPLES Center'da Los Angeles Clippers'a konuk oldu.

Baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 27 sayı farkla kazanan Suns, seride 4-2 öne geçerek 1993'ten sonra yeniden NBA'de adını finale yazdırdı ve 28 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.

Suns'ta mücadeleyi 41 sayı, 8 asistle tamamlayan Chris Paul, maçın en skorer oyuncusu olurken, kariyerinde ilk kez NBA'de final maçına çıkmaya hak kazandı. Devin Booker 22 sayı, 7 ribaunt, Jae Crowder 19 sayı, 5 ribauntla skora katkı sağlarken, Deandre Ayton 16 sayı, 17 ribauntla "double-double" yaptı.

Clippers'ta Marcus Morris 26 sayı, 9 ribaunt, Paul George 21 sayı, 9 ribaunt, Reggie Jackson 13 sayı, 8 asist, DeMarcus Cousins 12, Patrick Beverley 11 sayıyla mücadele etti.

Phoenix Suns, Doğu Konferansı'nda 2-2 eşitlikle devam eden Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

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