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Spor

Nazmiye Ak, boccede Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Nazmiye Ak, gençler kategorisinde bronz madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Nazmiye Ak, boccede Avrupa üçüncüsü oldu

Ankara

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İspanya'nın Isla Cristina kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda genç kızlar altın nokta kategorisinde yarışan milli sporcumuz Nazmiye Ak, Avrupa üçüncüsü oldu." denildi.

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