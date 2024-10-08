Nazmiye Ak, boccede Avrupa üçüncüsü oldu
Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Nazmiye Ak, gençler kategorisinde bronz madalya kazandı.
Ankara
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İspanya'nın Isla Cristina kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda genç kızlar altın nokta kategorisinde yarışan milli sporcumuz Nazmiye Ak, Avrupa üçüncüsü oldu." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.