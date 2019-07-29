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Spor

Mustafa Pektemek Kasımpaşa'da

Lacivert-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki golcü oyuncu Mustafa Pektemek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ercan Doğan   | 29.07.2019
Mustafa Pektemek Kasımpaşa'da

İstanbul

Kasımpaşa, geçen sezon Beşiktaş kadrosunda yer alan Mustafa Pektemek'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Mustafa Pektemek'in sabah saatlerinde Medical Park Hastanelerinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun sağlık kontrolünün ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

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