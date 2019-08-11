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Spor

Milli yumruklar Buse ve Elif bayramda da çalışıyor

Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri, çalışmalarına Kurban Bayramı'nda da ara vermedi.

Bilal Kahyaoğlu   | 11.08.2019
Milli yumruklar Buse ve Elif bayramda da çalışıyor

Kastamonu

Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri, İspanya'da 22 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. 

Milli takımdaki diğer sporcuların ise yarın kampa gelerek çalışmalara başlaması bekleniyor.

Milli sporculardan Buse Naz Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp çalışmalarının güzel geçtiğini söyledi.


Buse Naz Çakıroğlu

Avrupa Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını anlatan Buse Naz, "Ailemizden uzak, bir amaç uğruna buradayız. Umarım güzel sonuçlanacak. Burada ailemizden uzak olduğumuz için biraz hüzünlüyüz. Dönüşte bayramı hep birlikte kutlayacağız." dedi.

Takım olarak çok iyi durumda olduklarını ifade eden Buse Naz, "Kendimize güvenimiz de iyi. Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyorum. Çünkü alacağım derece, olimpiyat kota maçını doğrudan etkileyecek. Bizim için çok önemli. Var gücümüzle mücadele edeceğiz." diye konuştu. 

Milli boksör Elif Güneri, yoğun bir tempoyla çalıştığını anlattı.


Elif Güneri

Avrupa Şampiyonası'na çok az bir zaman kaldığına işaret eden Elif, "Biraz hüzünlüyüz, bayramda ailemizle zaman geçirmek istiyoruz ama çifte bayram yapmak istiyorsak, 10 gün daha dişimizi sıkmalıyız. Şampiyonadan geldikten sonra ailemizle birlikte çifte bayram yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit ise Avrupa Şampiyonası nedeniyle bayram tatili yapamadıklarını belirterek, "İnşallah başarılı olacağız, altın madalya alacağız. Herkes bayram telaşında, biz kamptayız. Zor tabii ama bir hedef varsa, bunlara katlanmamız gerekiyor. İnşallah başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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