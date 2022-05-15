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Spor

Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da ikinci oldu

Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da olimpik mesafe olarak düzenlenen yarışta ikincilik kazanarak kürsüye çıktı.

Fatih Çakmak   | 15.05.2022
Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da ikinci oldu

Ankara

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını İspanya'daki kampta sürdüren milli sporcu Gültigin Er, Alicante'de katıldığı yarışta 1.51.41'lik derecesi ile ikinci sırayı aldı.

Bir yılı aşkın süredir yurt dışında çalışan ay-yıldızlı triatlet Gültigin'in yarış boyunca üç parkurda da çok başarılı bir performans ortaya koyduğunu belirten Milli Takım Antrenörü Zekeriya Yücetürk, şunları kaydetti:

"Gültigin bugün zorlu bir parkurda yarıştı. Somut başarılarla İspanya'daki disiplinli antrenman programının olumlu sonucunu ortaya koyuyor. Geçen yıl aynı yarışta üçüncü olmuştu. Hem sıralamasını geliştirmiş hem de İspanya'daki en iyi derecesini yapmış oldu. Sürekli bir ilerleme içinde olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz."

Valensiya Komitesi tarafından olimpik mesafe olarak düzenlenen organizasyonda Alicante Üniversitesi (UA Triathlon) takımı ile yarışan ve takım arkadaşının ardından ikinci sırayı alan Gültigin'in, 2023'te birincilik hedefi ile mücadele edeceği aktarıldı.

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