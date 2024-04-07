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Spor

Milli tenisçi İpek Öz, Hırvatistan'daki turnuvada 2. oldu

İpek Öz, Split Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Hırvat Jana Fett'e 2-0 yenildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Milli tenisçi İpek Öz, Hırvatistan'daki turnuvada 2. oldu

Ankara

Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 223 numarası İpek ile klasmanın 171. basamağındaki Fett karşılaştı.

Fett, toprak korttaki turnuvanın final maçını 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.

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