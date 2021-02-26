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Spor

Milli para okçulardan Dubai'de 8 madalya

7. Fazza Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'nda milli sporcular toplam 8 madalya kazandı.

Erkan Tiryaki   | 26.02.2021
Milli para okçulardan Dubai'de 8 madalya

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen turnuvanın son gününde milli para okçular, 2 altın, 2 bronz madalya aldı. Fatma Danabaş ve Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan W1 Karışık Takımı, finalde Rusya'yı 135-131'lik skorla yenerek, altın madalya elde etti.

Klasik yay kategorisi bireysel kadınlar final atışlarında ise Yağmur Şengül, İranlı rakibi Zahra Nemati'yi 6-2'lik skorla geçerek altın madalyaya ulaştı. Aynı kategorideki üçüncülük maçında ise Merve Nur Eroğlu, Ukrayna'dan Nataliya Malykh'i 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. Makaralı yay kategorisi bireysel kadınlar bronz madalya mücadelesinde de Sevgi Yorulmaz, Rusya'dan Anastasia Dzhioeva'yı 142-132 mağlup etti ve üçüncü olarak bronz madalyayı boynuna taktı.

Turnuvada daha önce 4 madalya kazanan Türkiye, böylece organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla tamamladı.

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