Milli okçular, Hırvatistan'da 3 madalya kazandı
Hırvatistan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında milli sporcular 2'si altın 3 madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Norveç'i 234-229 yenerek altın madalya kazandı.
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'ta oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı da finalde İsviçre'yi 5-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Emircan Haney ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı ise Çekya'yı 157-154 yenerek bronz madalya aldı.
Organizasyonda erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, makaralı yay kategorisinde ise Batuhan Akçaoğlu altın madalya mücadelesi verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.