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Spor

Milli okçu Mete Gazoz'dan bronz madalya

Milli okçu Mete Gazoz, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. Ayak müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Süha Gür  | 08.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Milli okçu Mete Gazoz'dan bronz madalya

İstanbul

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lilleshall kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Mete Gazoz, erkekler klasik yay çeyrek finalinde Alman Felix Wieser'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Hollandalı Steve Wijler ile karşılaşan ay-yıldızlı sporcu, rakibine 6-4 yenildi.

Mete Gazoz, Alman Maximilian Weckmueller ile bronz madalya mücadelesi verdi. Rakibini 7-3 mağlup eden Mete, bronz madalyaya uzandı.

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