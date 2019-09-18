Euro
6.26
Dolar
5.66
BIST 100
101,698.10
Altın
1,504.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tuzla'da fabrika yangını TEKNOFEST devam ediyor
logo
Spor

Milli masa tenisçi Ebru Acer finalde

Özel sporcu Ebru Acer, ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.

Süha Gür   | 18.09.2019
Milli masa tenisçi Ebru Acer finalde

İstanbul

Milli sporcu Ebru Acer, ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, İsveç'te devam eden organizasyonda grubundaki ilk müsabakada Fransız rakibi Ferney'i 3-1 yendi.

Daha sonra Çek rakibi Jane'yi aynı skorla geçerek adını çeyrek finale yazdıran Ebru, bu turda da Polonyalı Maria'yı 3-2 yendi ve finale kaldı.

Özel sporcu Ebru Acer, bu sonuçla söz konusu branşta bir ilki gerçekleştirdi ve ITTF-PTT Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdıran İlk Türk kadın sporcu oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcumuz Ebru Acer, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor. Rakiplerini farklı skorlar ile yenen Ebru Acer, 2000 yılında kurulan Özel Sporcular Spor Federasyonu'muzun tarihinde bir ilki başararak 'Özel Sporcular Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda' finale yükselme başarısı gösteren ilk sporcumuz oldu." ifadelerini kullandı.

Aydın, paralimpik branşlara yaptıkları yatırımların madalyalara dönüşmesinin kendilerini gururlandırdığını da vurguladı.

Ebru Acer, final müsabakasında Rus Elena Prokofeva ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi
İsrail'de sandıktan yine çözümsüzlük çıktı
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor

Benzer haberler

Milli masa tenisçi Ebru Acer finalde

Milli masa tenisçi Ebru Acer finalde