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Spor

Milli karateciler, Avrupa'da 12 madalya kazandı

Milliler, Avrupa Karate Şampiyonası ile Avrupa Para-Karate Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.

Muhammed Boztepe  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Milli karateciler, Avrupa'da 12 madalya kazandı

Ankara

İspanya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nın son gününde Kadın Kata Milli Takımı ve Erkek Kumite Milli Takımı bronz madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guadalajara kentinde yapılan organizasyonda bugün, Damla Pelit, Damla Su Türemen ve Zehra Kaya'dan oluşan Kadın Kata Milli Takımı ile Eren Akkurt, Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür, Uğur Aktaş, Ömer Faruk Aslan, Ömer Özer ve Fatih Şen'den oluşan Erkek Kumite Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Bugün Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı, şampiyon olmuştu.

Milli sporcular, Avrupa Karate Şampiyonası ile Avrupa Para-Karate Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş, 9 bronz toplam 12 madalyayla tamamladı.

Bakan Kasapoğlu, 12 madalya kazanan milli karatecileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İspanya'nın Guadalajara şehrinde 22-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen 58. Avrupa Karate Şampiyonası ve 2023 Avrupa Para-Karate Şampiyonası'nda 1'i altın, 2'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."

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