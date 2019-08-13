Euro
6.22
Dolar
5.56
BIST 100
99,405.03
Altın
1,501.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli güreşçilerin bayram mesaisi

Bolu'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kurban Bayramı'nda da hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Emin Gürbüz   | 13.08.2019
Milli güreşçilerin bayram mesaisi

Bolu

Dünya Şampiyonası için Bolu Aladağ'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kurban Bayramı'nda da hazırlıklarını sürdürdü.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası için Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde bulunan ay-yıldızlı sporcular, milli takım antrenörü Salih Bora gözetiminde antrenmana çıktı.

Bu arada, kampı ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çalışmalar hakkında Bora'dan bilgi aldı.

Antrenman yapılan salona geçen Aydın, burada bayramlaştığı güreşçilere baklava ikram etti, sporcularla sohbet etti.

Aydın, antrenörler ve güreşçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Milli güreşçilerin bayram mesaisi

Milli güreşçilerin bayram mesaisi

Rıza Kayaalp 4 güreşçiyle şampiyonaya hazırlanıyor

Milli güreşçilerden Polonya'da 8 madalya