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Spor

Milli güreşçiler İtalya'da mindere çıkacak

Milli güreşçiler, İtalya'da yarın başlayacak Matteo Pellicone Turnuvası'nda mücadele edecek.

Halil İbrahim Avşar   | 21.06.2022
Milli güreşçiler İtalya'da mindere çıkacak

Ankara

Dünya Güreş Birliğinin (UWW) açıklamasına göre, başkent Roma'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 22-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Turnuvada Grekoromen Milli Takımı'nı Ekrem Öztürk (60 kilo), Furkan Yıldız (67 kilo), Selçuk Can (72 kilo), Abdurrahman Kalkan (77 kilo), Hasan Berk Kılınç (82 kilo), Emincan Enez, Mehmet Ali Küçükosman (87 kilo), Beytullah Kayışdağ, İbrahim Tığcı (97 kilo) ve Rıza Kayaalp (130 kilo) oluşturacak.

Kadın Milli Takımı'nı Zehra Demirhan, Emine Çataloğlu (50 kilo), Elvira Kamaloğlu (57 kilo), Ayşegül Özbeğe (72 kilo) ve Mehtap Gültekin (76 kilo) temsil edecek.

Erkek Serbest Milli Takımı'nın kadrosunda ise Mehmet Yüce, Şaban Kızıltaş (57 kilo), Ahmet Taş, Recep Topal (61 kilo), Hamza Alaca (65 kilo), Cüneyt Budak, Servet Coşkun (70 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), Muhammet Akdeniz (79 kilo), Erhan Yaylacı (92 kilo), Mustafa Sessiz (97 kilo) ve Anıl Kıllıçsallayan (125 kilo) yer alıyor.

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