Euro
6.17
Dolar
5.58
BIST 100
95,734.17
Altın
1,511.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli güreşçi Kerem Kamal, dünya şampiyonu

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, Ermeni rakibini 7-2 yenerek altın madalya aldı.

Ercan Doğan   | 18.08.2019
Milli güreşçi Kerem Kamal, dünya şampiyonu

İstanbul

Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada grekoromen stil 60 kilo final mücadelesinde mindere çıkan Kerem Kamal, Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı üstün bir oyun sonunda 7-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe

Benzer haberler

Milli güreşçi Kerem Kamal, dünya şampiyonu

Milli güreşçi Kerem Kamal, dünya şampiyonu

'Güreşte Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik'

Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında bronz madalya

Milli güreşçilerin bayram mesaisi

Milli güreşçilerin bayram mesaisi
Rıza Kayaalp 4 güreşçiyle şampiyonaya hazırlanıyor

Rıza Kayaalp 4 güreşçiyle şampiyonaya hazırlanıyor
Milli güreşçilerden Polonya'da 8 madalya

Milli güreşçilerden Polonya'da 8 madalya