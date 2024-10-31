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Spor

Milli güreşçi Ahmet Duman, dünya ikincisi oldu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Duman, serbest stil 61 kiloda gümüş madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Milli güreşçi Ahmet Duman, dünya ikincisi oldu

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Duman, finalde Japon Masanosuke Ono'yla karşılaştı.

Rakibine mağlup olan Ahmet, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Türkiye, şampiyonayı 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla bitirdi.

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