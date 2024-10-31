Milli güreşçi Ahmet Duman, dünya ikincisi oldu
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Duman, serbest stil 61 kiloda gümüş madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Duman, finalde Japon Masanosuke Ono'yla karşılaştı.
Rakibine mağlup olan Ahmet, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.
Türkiye, şampiyonayı 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla bitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.