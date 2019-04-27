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Spor

Milli boksörlerden 9 madalya

Genç milliler, Moldova'daki özel turnuvada takım halinde şampiyon oldu.

Muhammed Ali Timur   | 27.04.2019
Milli boksörlerden 9 madalya

Ankara

Türkiye, 3. Uluslararası Andrei Malik Genç Erkekler Boks Turnuvası'nda 9 madalya kazanarak, takım halinde şampiyonluğa ulaştı. 

Türkiye Boks Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, Moldova'nın Tiraspol şehrinde düzenlenen şampiyonada Türk sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Turnuvada madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya: Utku Kürşat Özhan (60 kilo), Samet Ersoy (81 kilo), Uğur Aydemir (+91 kilo)

Gümüş madalya: Metehan Adıgüzel (49 kilo), Samet Gümüş (52 kilo)

Bronz madalya: Mizan Aykol (56 kilo), Mehmet Aydemir (64 kilo), Duhan Topal (69 kilo), Kaan Aykutsun (75 kilo)

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