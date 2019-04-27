Milli boksörlerden 9 madalya
Genç milliler, Moldova'daki özel turnuvada takım halinde şampiyon oldu.
Ankara
Türkiye, 3. Uluslararası Andrei Malik Genç Erkekler Boks Turnuvası'nda 9 madalya kazanarak, takım halinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Boks Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, Moldova'nın Tiraspol şehrinde düzenlenen şampiyonada Türk sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.
Turnuvada madalya kazanan milli sporcular şunlar:
Altın madalya: Utku Kürşat Özhan (60 kilo), Samet Ersoy (81 kilo), Uğur Aydemir (+91 kilo)
Gümüş madalya: Metehan Adıgüzel (49 kilo), Samet Gümüş (52 kilo)
Bronz madalya: Mizan Aykol (56 kilo), Mehmet Aydemir (64 kilo), Duhan Topal (69 kilo), Kaan Aykutsun (75 kilo)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.