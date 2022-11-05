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Spor

Milli bocceci Eda Sayak dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Eda Sayak, Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisinde altın madalya kazandı.

Serkan Avci   | 05.11.2022
Milli bocceci Eda Sayak dünya şampiyonu oldu

Mersin

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyonun yarı final yarışları, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

Raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisi yarı finalinde mücadele eden milli bocceci Eda, Hırvat rakibini 12-3 yenerek finale yükseldi. Finalde Şilili rakibi Franca Martini ile eşleşen Eda, rakibine 17-14 üstünlük sağlayarak dünya şampiyonu oldu.

Eda, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Parkuru, omzuna aldığı Türk bayrağıyla turlayan Eda'nın mutluluğuna, Bocce Milli Takımı oyuncuları ve antrenörleri de ortak oldu.

Final müsabakasını izleyen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Eda'yı tebrik etti.

İki disiplinde 37 ülkeden 52 takım ve yaklaşık 400 sporcunun katıldığı organizasyon final mücadeleleriyle devam ediyor.

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