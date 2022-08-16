Dolar
17.96
Euro
18.24
Altın
1,779.15
ETH/USDT
1,911.80
BTC/USDT
24,050.00
BIST 100
2,857.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli atlet Yasemin Can altın madalya kazandı

Fatih Gazioğlu   | 16.08.2022
Milli atlet Yasemin Can altın madalya kazandı

Ankara

Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Yasemin Can altın madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 bin metre yarışlarında Türkiye'yi temsil eden Yasemin Can 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Avrupa Atletizm Şampiyonası 21 Ağustos'ta sona erecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İkinci el otomobil satışında yeni düzenleme yürürlüğe girdi
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü paylaşımı
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Ankara'da
Türkiye genelinde eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacak

Benzer haberler

Milli atlet Yasemin Can altın madalya kazandı

Milli atlet Yasemin Can altın madalya kazandı

25. Avrupa Atletizm Şampiyonası, yarın Almanya'da başlayacak

25. Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'da başlıyor

Alman hükümeti enerji tasarrufu için yeni önlemler alacak

Alman hükümeti enerji tasarrufu için yeni önlemler alacak
Eski Almanya Başbakanı Schröder, Federal Meclis'i mahkemeye verdi

Eski Almanya Başbakanı Schröder, Federal Meclis'i mahkemeye verdi
Almanya’da 'Cum-ex' vergi skandalı Başbakan Scholz’un peşini bırakmıyor

Almanya’da 'Cum-ex' vergi skandalı Başbakan Scholz’un peşini bırakmıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet