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Spor

Milli atlet Ramil Guliyev, Fransa'da ikinci oldu

Milli atlet Ramil Guliyev, Fransa'da düzenlenen Marsilya Grand Prix'sinde çıktığı 100 metre yarışını ikinci sırada tamamladı.

Fatih Gazioğlu   | 09.06.2021
Milli atlet Ramil Guliyev, Fransa'da ikinci oldu

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ramil Guliyev katıldığı müsabakada kendi adına yılın ilk derecesini yaptı.

Fransız atlet Jimmy Vicaut'nun 10.36 ile birinciliğe uzandığı yarışta Ramil Guliyev 10.42'yle ikinci, Portekizli sporcu Diogo Antunes ise 10.44'le üçüncü sırayı aldı.

Milli sporcu, hafta sonu Erzurum'da düzenlenecek Türkiye Sprint Kupası'nda ise 4×100 metrede milli takımı olimpiyatlara taşıyabilmek için mücadele edecek.


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