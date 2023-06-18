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Spor

Milli atlet Ramil Guliyev, Avusturya'da üçüncü oldu

Milli atlet Ramil Guliyev, Horst Mandl Memorial Graz 2023 yarışmasında erkekler 200 metrede üçüncü oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Milli atlet Ramil Guliyev, Avusturya'da üçüncü oldu

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen yarışmada mücadele eden milli sporcu, 20.86 ile üçüncü sırada yer alırken, bu sezonki en iyi derecesini yaptı.

Erkekler 200 metrede Nijerya'dan Seye Ogunlewe, 20.63'lük derecesiyle birinciliği elde etti.

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